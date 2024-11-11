Льотчика, який викрав у РФ вертоліт, поховали у безіменній могилі, - ЗМІ

Злочинці розстріляли його і переїхали авто

Максим Кузьмінов, який вкрав у РФ вертоліт Мі-8 і перегнав в Україну, похований у безіменній могилі на півдні Іспанії. Пілота-перебіжчика застрелили 13 лютого 2024 року у місті Вільяхойоса.

28-річний росіянин став відомим після того, як у серпні 2023 року викрав військовий гелікоптер та прилетів до України. Під час втечі він передав українським військовим надсекретні дані російської розвідки та важливе обладнання. Про те, де його поховали, і хто, можливо, причетний до його вбивства, розповідає видання CBS News.

За свій вчинок Кузьмінов отримав від України півмільйона доларів та нові документи. Попри застереження українських спецслужб не виїжджати з країни, він переїхав до Іспанії, де придбав квартиру в багатоповерховому комплексі. Там він поводився не надто обережно — часто Максим випивав у місцевому барі, голосно вихваляючись, ким він є насправді.

Камери відеоспостереження зафіксували, як двоє вбивць чекали п'ять годин у гаражі житлового комплексу. Коли Кузьмінов з'явився, вони розстріляли його з глушником. Після вбивства нападники спалили автомобіль у віддаленому місці.

За даними видання The Insider, використані боєприпаси мали російське походження. Серед підозрюваних — колишній офіцер КДБ та полковник російської міліції. Проте ця інформація не офіційна і потребує перевірки.

Влітку 2024 року в соціальних мережах з'явилися фотографії нібито живого Кузьмінова на авіашоу. Проте, за інформацією "60 Minutes", це був український розвідник у спеціальній масці. Метою операції було показати потенційним перебіжчикам з Росії, що вони можуть бути в безпеці.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що вбивці пілота Кузьмінова в Іспанії залишили "послання". Його розстріляли з пістолета Макарова, випустивши шість куль, і переїхали машиною.