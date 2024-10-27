Российские дроны убили человека в Николаевской области и сожгли полицейское авто (фото)

Возбуждено уголовное производство по статье о военных преступлениях

Россияне трижды обстреляли село Дмитровка в Николаевской области FPV-дронами. Из-за этого погиб мирный житель и была уничтожена полицейская машина.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram. По его словам, первый дрон попал в 43-летнего мужчину, который ехал на мопеде.

От взрыва дрона мужчина погиб на месте. Когда к месту происшествия прибыл экипаж полиции для документации фактов убийства гражданского лица, в них прилетели еще два российских дрона.

Впрочем, они лишь смогли поджечь полицейскую машину, в то время как правоохранители смогли избежать гибели или ранений.

По факту нарушения правил и обычаев ведения войны было открыто уголовное производство по статье 438 (военные преступления). Полицейские занимаются сбором доказательств преступлений россиян.

Напомним, поздно вечером 25 октября россияне двумя баллистическими ракетами ударили по Днепру. Под удар попало одно из городских медицинских учреждений и жилая застройка. Погибли три человека, среди которых ребенок, и еще 19 получили ранения.

Кроме того россияне также нанесли удар по Киеву. Один из беспилотников попал в жилую многоэтажку, в результате чего начался большой пожар.