Російські дрони вбили людину в Миколаївській області та спалили поліцейське авто (фото)

Порушено кримінальне провадження за статтею про військові злочини

Росіяни тричі обстріляли село Дмитрівка на Миколаївщині FPV-дронами. Через це загинув мирний житель і було знищено поліцейську машину.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram. За його словами, перший дрон потрапив до 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді.

Від вибуху дрона чоловік загинув на місці. Коли до місця пригоди прибув екіпаж поліції для документації фактів убивства цивільної особи, до них прилетіли ще два російські дрони.

Втім, вони лише змогли підпалити поліцейську машину, тоді як правоохоронці змогли уникнути загибелі чи поранення.

За фактом порушення правил та звичаїв ведення війни було відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини). Поліцейські займаються збиранням доказів злочинів росіян.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 жовтня росіяни двома балістичними ракетами вдарили по Дніпру. Під удар потрапила одна з міських медичних установ та житлова забудова. Загинуло троє людей, серед яких дитина, і ще 19 отримали поранення.

Крім того, росіяни також завдали удару по Києву. Один із безпілотників потрапив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого почалася велика пожежа.