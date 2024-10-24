Украина не станет использовать Mirage 2000-5 как истребители, для этих целей хватает советских и американских самолетов

Украина должна получить первые три французских истребителя Dassault Mirage 2000-5 до конца апреля 2025 года. Самолеты будут вооружены лучшим вооружением класса "воздух-земля" – крылатыми ракетами SCALP-EG и планирующими бомбами Hammer. Собственно, в этом и будет их главная роль – дальнобойные удары по российским целям, как минимум, на временно оккупированной территории.

Об этом пишет издание Forbes. Отмечается, что сравнительно недавно стало известно, что Mirage 2000-5 будут способны бить крылатыми ракетами и бомбами, а не просто станут еще одним типом истребителей на вооружении ВСУ.

"Эти скоростные самолеты, стоящие на вооружении французских ВВС, выполняют исключительно вылеты в воздухе с помощью импульсно-доплеровских радаров RDY и ракет MICA. Тайваньские военно-воздушные силы также используют Mirage 2000-5 для противовоздушной обороны, рассчитывая на превосходную скорость подъема самолетов, что позволяет им быстро перехватывать китайские самолеты", – отмечает военный обозреватель издания Дэвид Акс.

Украина не станет использовать Mirage 2000-5 в качестве истребителей. Для этих целей хватает советских самолетов МиГ-29 и Су-27, парк которых будут постепенно дополнять и заменять американские F-16. Учитывая свою специфику, от Mirage 2000-5 скорее можно ожидать работы в нише, которую сейчас занимают самолеты Су-24 – фронтовые бомбардировщики.

7-я бригада тактической авиации Воздушных сил Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года имела чуть более десятка пригодных к использованию самолетов. За 32 месяца войны она потеряла 18 самолетов, сбитых российской противовоздушной обороной. С первого взгляда цифры не сходятся, но объяснение очень простое: Украина в 1991 году унаследовала от СССР более 200 Су-24. Часть из них находилась на хранении. Техники восстановили такое количество этих старых самолетов, что, несмотря на потери бригада, сейчас имеет значительно больше самолетов, чем было до начала вторжения России.

Однако запасы пригодных для восстановления Су-24 все же не бесконечны, поэтому все Mirage 2000-5 станут неплохим дополнением к этому парку. Только французские самолеты и Су-24 могут нести крылатые ракеты, однако для Mirage 2000-5 они "родные", а вот советские "сушки" пришлось адаптировать, что снизило эффективность вооружения. Кроме того, оба самолета совместимы как с французской, так и с украинской планирующей бомбой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самолеты Mirage 2000 станут ощутимым дополнением к F-16, ведь имеют определенные отличия в характеристиках. Они пригодятся для уничтожения позиций кафиров на линии боевого столкновения.