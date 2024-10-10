Mirage 2000 с сюрпризом: Умеров анонсировал неприятные новости для россиян

Оснащение самолетов станет для россиян сюрпризом

Французские истребители Mirage 2000, которые Украина получит в начале следующего года, будут оснащены так, чтобы украинские пилоты имели преимущество над оккупантами. Это станет неприятным сюрпризом для россиян.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в эфире Национального телемарафона. Заявление он сделал по итогу своей встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

"Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество над врагом. Мы обсудили подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику. И обсуждали, какие возможности после Mirage могут еще предоставить нам. Мы благодарны, что идем по графику, и скоро, надеюсь, будем иметь их у себя", – сказал министр, комментируя передачу самолетов Украине.

Что известно о Mirage 2000

Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный фирмой Dassault в 1970-х годах. Основной боевой самолет ВВС Франции в конце XX – начале XXI века. Сейчас он стоит на вооружении ряда стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Характеристики самолета:

Экипаж: 1 человек

Максимальная скорость: 2340 км/ч

Максимальная скорость земли: 1110 км/ч

Дальность полета: 3335 км

Практический потолок: 18 000 м

Скорость подъема: 284 м/с

Длина: 14,36 м

Высота: 5,30 м

Размах крыльев: 9,13 м

Площадь крыла: 41 м²

Снаряжение: 13800 кг

Оружие на борту: 2x30 мм DEFA 554 (две авиационные пушки французского производства, стреляющие снарядами стандарта НАТО калибра 30 мм);

Количество точек подвески: 9 (5 под фюзеляжем, 4 под крылом)

Масса подвесных элементов: 6300 кг.

Напомним, что Франция пообещала Украине истребители Mirage 2000 года в первом квартале 2025 года. По мнению экспертов, их снабжение может повлиять на линию боевого столкновения.

"Телеграф" в свое время сравнил Mirage 2000 с аналогом, находящимся на вооружении в ВСУ, — Су-24. Судя по характеристикам, Mirage-2000D, может выполнять свои задачи даже лучше "сушки", поскольку имеет большую скорость, высоту полета, втрое большую дальность полета и получше вооружение.