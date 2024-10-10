Mirage 2000 с сюрпризом: Умеров анонсировал неприятные новости для россиян
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Оснащение самолетов станет для россиян сюрпризом
Французские истребители Mirage 2000, которые Украина получит в начале следующего года, будут оснащены так, чтобы украинские пилоты имели преимущество над оккупантами. Это станет неприятным сюрпризом для россиян.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в эфире Национального телемарафона. Заявление он сделал по итогу своей встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.
"Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество над врагом. Мы обсудили подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику. И обсуждали, какие возможности после Mirage могут еще предоставить нам. Мы благодарны, что идем по графику, и скоро, надеюсь, будем иметь их у себя", – сказал министр, комментируя передачу самолетов Украине.
Что известно о Mirage 2000
Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный фирмой Dassault в 1970-х годах. Основной боевой самолет ВВС Франции в конце XX – начале XXI века. Сейчас он стоит на вооружении ряда стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Характеристики самолета:
- Экипаж: 1 человек
- Максимальная скорость: 2340 км/ч
- Максимальная скорость земли: 1110 км/ч
- Дальность полета: 3335 км
- Практический потолок: 18 000 м
- Скорость подъема: 284 м/с
- Длина: 14,36 м
- Высота: 5,30 м
- Размах крыльев: 9,13 м
- Площадь крыла: 41 м²
- Снаряжение: 13800 кг
- Оружие на борту: 2x30 мм DEFA 554 (две авиационные пушки французского производства, стреляющие снарядами стандарта НАТО калибра 30 мм);
- Количество точек подвески: 9 (5 под фюзеляжем, 4 под крылом)
- Масса подвесных элементов: 6300 кг.
Напомним, что Франция пообещала Украине истребители Mirage 2000 года в первом квартале 2025 года. По мнению экспертов, их снабжение может повлиять на линию боевого столкновения.
"Телеграф" в свое время сравнил Mirage 2000 с аналогом, находящимся на вооружении в ВСУ, — Су-24. Судя по характеристикам, Mirage-2000D, может выполнять свои задачи даже лучше "сушки", поскольку имеет большую скорость, высоту полета, втрое большую дальность полета и получше вооружение.