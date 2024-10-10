Mirage 2000 з сюрпризом: Умєров анонсував неприємні новини для росіян

Оснащення літаків стане для росіян сюрпризом

Французські винищувачі Mirage 2000, які Україна отримає на початку наступного року, будуть оснащені так, щоб українські пілоти мали перевагу над окупантами. Це стане неприємним сюрпризом для росіян.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в ефірі Національного телемарафону. Заяву він зробив за підсумком своєї зустрічі з міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.

"Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу над ворогом. Ми обговорили підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку. І обговорювали, які можливості після Mirage можуть іще надати нам. Ми вдячні, що йдемо по графіку, і скоро, сподіваюся, будемо мати їх у себе", – сказав міністр, коментуючи передачу літаків Україні.

Що відомо про Mirage 2000

Mirage 2000 – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Dassault. Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці XX – на початку XXI століття. Зараз він стоїть на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Характеристики літака:

Екіпаж: 1 людина

Максимальна швидкість: 2340 км/год

Максимальна швидкість землі: 1110 км/год

Дальність польоту: 3335 км

Практична стеля: 18 000 м

Швидкість підйому: 284 м/с

Довжина: 14,36 м

Висота: 5,30 м

Розмах крил: 9,13 м

Площа крила: 41 м²

Спорядження: 13800 кг

Зброя на борту: 2x30 мм DEFA 554 (дві авіаційні гармати французького виробництва, які стріляють снарядами стандарту НАТО калібру 30 мм);

Кількість точок підвіски: 9 (5 під фюзеляжем, 4 під крилом)

Маса підвісних елементів: 6300 кг

Нагадаємо, що Франція пообіцяла Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року. На думку експертів, їхнє постачання може вплинути на лінію бойового зіткнення.

"Телеграф" свого часу порівняв Mirage 2000 з аналогом, який є на озброєнні у ЗСУ, — Су-24. Судячи з характеристик, Mirage-2000D, може виконувати свої завдання навіть краще "сушки", оскільки має більшу швидкість, висоту польоту, втричі більшу дальність польоту і трохи краще озброєння.