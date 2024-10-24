Mirage 2000-5 у Повітряних силах: навіщо вони потрібні та які завдання будуть виконувати

Україна не стане використовувати Mirage 2000-5, як винищувачі, для цих цілей вистачає радянських та американських літаків

Україна має отримати перші три французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5 до кінця квітня 2025 року. Літаки будуть озброєні кращим озброєнням класу "повітря-земля" – крилатими ракетами SCALP-EG та плануючими бомбами Hammer. Власне, в цьому й буде їхня головна роль – далекобійні удари по російських цілях як мінімум на тимчасово окупованій території.

Про це пише видання Forbes. Зазначається, що лише нещодавно стало відомо, що Mirage 2000-5 будуть здатні бити крилатими ракетами та бомбами, а не просто стануть ще одним типом винищувачів на озброєнні ЗСУ.

"Ці швидкісні літаки, що стоять на озброєнні французьких ВПС, виконують виключно вильоти в повітрі за допомогою імпульсно-доплерівських радарів RDY і ракет MICA. Тайванські військово-повітряні сили також використовують Mirage 2000-5 для протиповітряної оборони, розраховуючи на чудову швидкість підйому літаків, що дозволяє їм швидко перехоплювати китайські літаки", – зазначає військовий оглядач видання Девід Акс.

Україна не стане використовувати Mirage 2000-5, як винищувачі. Для цих цілей вистачає радянських літаків МіГ-29 та Су-27, парк яких поступово будуть доповнювати та замінювати американські F-16. З огляду на свою специфіку, від Mirage 2000-5 радше можна очікувати роботи у ніші, яку зараз займають літаки Су-24 – фронтові бомбардувальники.

7-ма бригада тактичної авіації Повітряних сил України станом на 24 лютого 2022 року мала трохи більше десятка літаків, які були придатні до використання. За 32 місяці війни вона втратила 18 літаків, які збила російська протиповітряна оборона. З першого погляду, цифри не сходяться, але пояснення дуже просте: Україна у 1991 році успадкувала від СРСР понад 200 Су-24. Частина з них перебувала на зберіганні. Техніки відновили таку кількість цих старих літаків, що попри втрати бригада зараз має значно більше літаків, ніж було до початку вторгнення Росії.

Проте запаси придатних до відновлення Су-24 все ж не безкінечні, тому усі Mirage 2000-5 стануть непоганим доповненням до цього парку. Тільки французькі літаки та Су-24 можуть нести крилаті ракети, проте для Mirage 2000-5 вони "рідні", а ось радянські "сушки" довелося адаптувати, що певним чином знизило ефективність озброєння. Окрім цього, обидва літаки сумісні як з французською, так і з українською плануючою бомбою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що літаки Mirage 2000 стануть відчутним доповненням до F-16, адже мають певні відмінності в характеристиках. Вони знадобляться для знищення позицій окупантів на лінії бойового зіткнення.