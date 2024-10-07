Бьют, держат "на яме" и отправляют "на мясо": пленный египетский наемник рассказал много интересного

Штурмовать позиции ВСУ он должен был в составе штурмовой группы из 12 человек на двух БМП

Украинские военные из 33-й бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен египетского наемника, воевавшего на стороне российских оккупантов. Он сдался в плен, поскольку у них не было связи, воды, а еще их начала обстреливать собственная артиллерия, чтобы не позволить группе солдат выжить и сдаться в плен.

Об этом пишет проект "Донбасс Реалии". Издание опубликовало видео допроса пленного египтянина.

Пленный заявил, что подписал контракт с министерством обороны России еще 3 марта, поскольку у него истек срок визы – до того, как попасть на войну, он был студентом. Египтянин планировал подписать контракт, поскольку вычитал в российском интернете – мол, если контрактник не гражданин РФ, то на войну в Украину против его желания не отправляют.

Впрочем, российские власти оказались хитрее. Горе-наемник заявил, что из-за отказа ехать на войну сначала его взяли под стражу. А потом просто подали за него документы на российское гражданство, подделали подписи и отправили незаконно на войну. Египтянину повезло: он два месяца пробыл на полигоне на временно оккупированной части Донбасса, после чего отправился на Кураховское направление.

Штурмовать позиции ВСУ он должен был в составе штурмовой группы из 12 человек на двух БМП. Первый же выезд закончился тем, что группа осталась без бронемашин, связи, воды, да еще попала под обстрел собственной артиллерии. Сам египтянин получил ранения, двое россиян погибли, после чего остальные сдались в плен.

"Честное слово, мы — мясо. Если ты не хочешь поехать на задание, то они могут стрелять, в яму тебя посадят. В яме закрывают, ты ничего не видишь. Я знаю человека — три недели в яме сидел", — добавил наемник.

Ранее СМИ со ссылкой на украинские спецслужбы сообщали, что Россия развернула кампанию по вербовке наемников в 21 стране мира, из которых 9 на Африканском континенте.

Не так давно представители Шри-Ланки ездили в Москву, чтобы попросить освободить их граждан, обманом попавших в ряды оккупационной армии, от прохождения службы и разрешить им вернуться домой.