Б'ють, тримають "на ямі" та відправляють "на м'ясо": полонений єгипетський найманець розповів багато цікавого

Штурмувати позиції ЗСУ він повинен був у складі штурмової групи з 12 осіб на двох БМП

Українські військові з 33-ї бригади Збройних сил України взяли у полон єгипетського найманця, який воював на боці російських окупантів. Він здався в полон, оскільки в них не було зв'язку, води, а ще їх почала обстрілювати власна ж артилерія, щоб не дозволити групі солдатів вижити та здатися у полон.

Про це пише проєкт "Донбас Реалії". Видання опублікувало відео допиту полоненого єгиптянина.

Полонений заявив, що підписав контракт з міністерством оборони Росії ще 3 березня, оскільки в нього закінчувався термін візи – до того, як потрапити на війну, він був студентом. Єгиптянин планував підписати контракт, оскільки вичитав в російському інтернеті – мовляв, якщо контрактник не громадянин РФ, то на війну в Україну проти його бажання не відправляють.

Втім, російська влада виявилася хитрішою. Горе-найманець заявив, що через відмову їхати на війну спочатку його взяли під вартою. А потім просто подали за нього документи на російське громадянство, підробили підписи та незаконно відправили на війну. Єгиптянину пощастило: він два місяці пробув на полігоні на тимчасово окупованій частині Донеччини, після чого відправився на Курахівський напрямок.

Штурмувати позиції ЗСУ він повинен був у складі штурмової групи з 12 осіб на двох БМП. Перший же виїзд закінчився тим, що група залишилася без бронемашин, зв'язку, води, та ще й попала під обстріл власної артилерії. Сам єгиптянин отримав поранення, двоє росіян загинули, після чого решта здалася у полон.

"Чесне слово, ми — м'ясо. Якщо ти не хочеш поїхати на завдання, то вони можуть стріляти, в яму тебе посадять. У ямі закривають, ти нічого не бачиш. Я знаю людину — три тижні в ямі сидів", – додав найманець.

Раніше ЗМІ з посиланням на українські спецслужби повідомляли, що Росія розгорнула кампанію з вербування найманців у 21 країні світу, з яких 9 на Африканському континенті.

Не так давно представники Шрі-Ланки їздили до Москви, щоб попросити звільнити їх громадян, які обманом потрапили до лав окупаційної армії, від проходження служби та дозволити їм повернутися додому.