Загадочная смерть комбата, который защищал Угледар: в бригаде заявили о расследовании

Для беспристрастного расследования руководству бригады нужно время

В 123-й бригаде терробороны ВСУ сообщили о том, что сейчас проводится служебное расследование по делу гибели комбата Игоря Гриба. Напомним, журналист Владимир Бойко связал гибель военнослужащего с самоубийством.

В бригаде терробороны информацию об этом не подтвердили, однако не отрицали. Пост о проходящем расследовании сделали на своей официальной странице в Facebook.

"Должны сообщить информацию о смерти военнослужащего нашей бригады, командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба. Это был преданный военному делу и своей стране военнослужащий, командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего. Обстоятельства гибели Игоря Гриба выясняются, проводится служебное расследование", — подчеркнули в бригаде.

В то же время там вспомнили о боевом пути бригады и отметили, что о ее военнослужащих, с первых дней войны вставших на защиту своей страны, известно немало.

"Личный состав бригады принимал непосредственное участие в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а с ноября 2022 выполнял боевые задачи по защите побережья реки Днепр и островов Херсонской области", — говорится в сообщении.

Также в бригаде отметили, что для беспристрастного расследования руководству бригады и командованию нужно время, чтобы разобраться в ситуации. Пообещали и дальше информировать о ходе расследования.

Напомним, прощание с Игорем Грибом прошло 4 октября на центральной площади Николаева. У него было звание командира батальона 123-й бригады ТРО. Похоронили защитника Украины 5 октября в его родном поселке Кривое Озеро Николаевской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что через три месяца после выпуска на фронте погиб молодой лейтенант из Полтавщины. Он был выпускником Одесской военной академии.