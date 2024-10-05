Загадкова смерть комбата, який боронив Вугледар: у бригаді заявили про розслідування

Для неупередженого розслідування керівництву бригади потрібен час

У 123-й бригаді тероборони ЗСУ повідомили про те, що нині проводиться службове розслідування стосовно загибелі комбата Ігоря Гриба. Нагадаємо, журналіст Володимир Бойко пов’язав загибель військовослужбовця з самогубством.

У бригаді тероборони інформацію про це не підтвердили, проте і не заперечили. Допис про розслідування, що триває нині, зробили на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Маємо повідомити інформацію з приводу смерті військовослужбовця нашої бригади, командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба. Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування", — підкреслили у бригаді.

Водночас там згадали про бойовий шлях бригади і наголосили на тому, що про її військовослужбовців, котрі з перших днів війни стали на захист своєї країни, відомо чимало.

"Особовий склад бригади брав безпосередню участь у визволенні Миколаївщини та Херсонщини, а з листопада 2022 року виконував бойові завдання із захисту узбережжя річки Дніпро і островів Херсонської області", — йдеться в повідомленні.

Також у бригаді зауважили, що для неупередженого розслідування керівництву бригади та командуванню потрібен час, щоб розібратися в ситуації. Пообіцяли й надалі інформувати про перебіг розслідування.

Нагадаємо, прощання з Ігорем Грибом відбулося 4 жовтня на центральній площі Миколаєва. Він мав звання командира батальйону 123-ї бригади ТРО. Поховали захисника України 5 жовтня у його рідному селищі Криве Озеро, що на Миколаївщині.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за три місяці після випуску на фронті загинув молодий лейтенант з Полтавщини. Він був випускником Одеської військової академії.