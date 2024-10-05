РЭБы и "Грады" врага не скроются: беспилотник Shark выходит на охоту (видео)
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Дрон способен работать под действием средств РЭБ
В Украине родилось немало дронов, эффективно проявляющих себя на фронте. Некоторые из них создали после полномасштабного вторжения.
Беспилотная авиационная система SHARK – это разведывательный дрон, разработанный украинской компанией Ukrspecsystems. Он предназначен для выполнения разведывательных задач и корректировки огня артиллерии. Его начали использовать с 2022 года.
Основные характеристики дрона SHARK
- Оперативная дальность (дальность связи) — до 80 км,
- Максимальная скорость — 130 км/ч,
- Крейсерская скорость — 75 км/ч,
- Дальность полета — 300 км,
- Продолжительность полета — до 4 часов,
- Практический потолок — 3000 м,
- Размах крыла — 3,4 м,
- Длина — 1,6 м,
- Максимальный взлетный вес – 12,5 кг.
Дрон оснащен оптико-электронным комплексом с разрешением Full HD, что обеспечивает 30-кратное оптическое увеличение и дополнительный цифровой зум. Запускают украинскую "Акулу" из катапульты.
Производитель отмечает, что дрон SHARK имеет современную защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Даже при использовании РЭБов беспилотник продолжает работать и выполнять задания.
Ранее "Телеграф" рассказывал о модификации советского разведывательного дрона "Стриж" после полномасштабного вторжения. Из него сделали дальнобойный дрон-камикадзе.