Стерненко показал модифицированный дрон с красноречивым названием: чем он уже успел прославиться (видео)

Украинцам нужны сотни дронов, чтобы уничтожать врагов

Оборона Украины от нападения России требует множество беспилотной техники. Среди них важное место занимают FPV-дроны, которые производят сбросы. Благодаря им можно уничтожать как бронированную технику противника, так и его живую силу.

Блогер Сергей Стерненко во время эфира рассказал об одной из таких дронов. Его название весьма красноречиво Rusoriz. По словам Стерненко, это один из первых массовых FPV-дронов в Украине. Этот дрон не первый год передается в военные подразделения.

Первые Rusoriz были сделаны полностью из запчасти наземного производства, однако сейчас дроны нового поколения с таким же названием уже имеют 50% локализацию. Число украинских запчастей будет расти, сообщил Стерненко. Задача этого дрона сбросить снаряд на оккупантов. Стерненко также показал, какой кумулятивно-обломочный боеприпас несет этот дрон.

На счету дрона Rusoriz большое количество техники оккупантов. В их числе российский танк Т-72, российская реактивная система залпового огня "Град", БМП, военные машины, мотоциклы и солдаты врага. Дроны с красноречивым названием использовались и в Курской области. Стерненко рассказал, что их применяли в Судже до того, как туда вошли украинские войска.

Принцип работы FPV-дрона

FPV-дрон управляется через видеоочки. От мастерства оператора зависит результат миссии. Скоростные дроны такого типа могут быть камикадзе или бомбардировщиками. Камикадзе – дрон одноразового использования, а бомбардировщики могут делать много сбросов. До появления таких дронов наносить точечные и точные удары можно было только с помощью дорогостоящих систем, а FPV-дроны стали дешевым решением. В общем характеристики таких дронов различаются. В среднем дальность работы 3-10 км, скорость может достигать более 100 км/ч. Вес боеприпаса в среднем до 1,5 кг. Более мощные дроны могут пролетать до 25 км или же нести до 4 кг веса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о беспилотнике "Сыч", использующем Главное управление разведки Украины. Этот дрон уже уничтожил техники на 800 млн долларов