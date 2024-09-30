Стерненко показав модифікований дрон з промовистою назвою: чим він вже встиг прославитися (відео)

Українцям потрібні сотні дронів, аби знищувати ворогів

Оборона України від нападу Росії потребує безліч безпілотної техніки. Серед них важливе місце посідають FPV-дрони, які роблять скиди. Завдяки ним можна знищувати як броньовану техніку ворога, так і його живу силу.

Блогер Сергій Стерненко під час ефіру розказав про один з таких дронів. Його назва вельми промовиста Rusoriz. За словами Стерненка — це один з перших масових FPV-дронів в Україні. Цей дрон не перший рік передається у військові підрозділи.

Перші Rusoriz були зроблені повністю з запчастини наземного виробництва, однак зараз дрони нового покоління з такою ж назвою вже мають 50% локалізацію. Кількість українських запчастин буде зростати, повідомив Стерненко. Задача цього дрона скинути снаряд на окупантів. Стерненко також показав, який кумулятивно-уламковий боєприпас несе цей дрон.

На рахунку дрона Rusoriz велика кількість техніки окупантів. Серед них російський танк Т-72, російська реактивна система залпового вогню "Град", БМП, військові машини, мотоцикли та солдати ворога. Дрони з промовистою назвою використовувались і в Курській області. Стерненко розповів, що їх застосовували в Суджі до того, як туди зайшли українські війська.

Принцип роботи FPV-дрона

FPV-дрон керується через відеоокуляри. Від майстерності оператора залежить результат місії. Швидкісні дрони такого типу можуть бути камікадзе або бомбардувальниками. Камікадзе — дрон одноразового використання, а бомбардувальники можуть робити багато скидів. До появи таких дронів наносити точкові і точні удари можна було тільки за допомогою дорогих систем, а FPV-дрони стали дешевим рішенням. Загалом характеристики таких дронів різняться. В середньому дальність роботи 3-10 км, швидкість може сягати понад 100 км/год. Вага боєприпасу в середньому до 1,5 кг. Потужніші дрони можуть пролітати до 25 км або ж нести до 4 кг ваги.

Раніше "Телеграф" розповідав про безпілотник "Сич", який використовує Головне управління розвідки України. Цей дрон вже знищив техніки на 800 млн доларів