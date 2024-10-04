Украинский беспилотник "Стриж": что известно о его самой эффективной операции (видео)

Старую советскую разработку модифицировали

Украинский беспилотник "Стриж" построен на основе советского разведывательного беспилотника Ту-141 "Стриж". "Стрижей" производили на Харьковском авиазаводе. Он мог летать на 1000 км, однако к началу вторжения России в Украину сильно морально устарел — объекты фотографировались на пленку, которую нужно было удалить на конечной точке прилета и проявить.

Ту-141 мог летать со скоростью 1100 км/ч. Перед 2022 годом советские "Стрижи" очень редко использовались как разведывательные беспилотники — на них в основном отрабатывали работу ПВО. Однако затем старые разведывательные беспилотники переделали в полноценные дроны камикадзе.

Именно их обвиняли россияне во взрывах на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области в 2022 году. Тогда были повреждены стратегические ракетоносцы. Как вариант, из советских беспилотников могли извлечь излишнее оборудование и начинить их взрывчатым веществом, к навигационной аппаратуре могли добавить блок со спутниковой навигацией, чтобы сделать удары более точными.

При этом беспилотники летят на высокой скорости и сверхнизких высотах по запрограммированному маршруту. Это усложняет работу российской ПВО для их обнаружения. Лучше проявили себя модифицированные "Стрижи" в 2022-2023 годах, однако с тех пор украинское производство дронов достаточно развилось.

"Телеграф" рассказывал, что украинские военные имеют более эффективные и современные дальнобойные дроны. Среди них украинская "Паляница" — первый в нашем государстве ракетодрон.