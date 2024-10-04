Український безпілотник "Стриж": що відомо про його найефективнішу операцію (відео)

Стару радянську розробку модифікували

Український безпілотник "Стриж" збудований на основі радянського розвідувального безпілотника Ту-141 "Стриж". "Стрижей" виготовляли на Харківському авіазаводі. Він міг літати на 1000 км, однак на початок вторгнення Росії в Україну сильно морально застарів — об'єкти фотографувалися на плівку, яку потрібно було вилучити на кінцевій точці прильоту та проявити.

Ту-141 міг літати зі швидкістю 1100 км/год. Перед 2022 роком радянські "Стрижи" дуже рідко використовувалися, як розвідувальні безпілотники — на них здебільшого відпрацьовували роботу ППО. Однак потім старі розвідувальні безпілотники переробили в повноцінні дрони камікадзе.

Саме їх звинувачували росіяни у вибухах на авіабазі "Енгельс" у Саратівській області та "Дягілево" у Рязанській області в 2022. Тоді були пошкоджені стратегічні ракетоносці. Як варіант, з радянських безпілотників могли вилучити зайве обладнання та начинити їх вибуховою речовиною, до навігаційної апаратури могли додати блок з супутниковою навігацією, щоб зробити удари більш точними

При цьому безпілотники летять на високій швидкості та на наднизьких висотах за запрограмованих маршрутом. Це ускладнює роботу російської ППО для їхнього виявлення. Найкраще проявили себе модифіковані "Стрижи" у 2022-2023 роках, однак відтоді українське виробництво дронів достатньо розвинулось.

"Телеграф" розповідав, що українські військові наразі мають більш ефективні та сучасні далекобійні дрони. Серед них українська "Паляниця" — перший в нашій державі ракетодрон.