РЕБи та "Гради" ворога не сховаються: безпілотник Shark виходить на полювання (відео)

Дрон здатен працювати під дією засобів РЕБ

В Україні народилося чимало дронів, які ефективно проявляють себе на фронті. Деякі з них створили після повномасштабного вторгнення.

Безпілотна авіаційна система SHARK — це розвідувальний дрон, розроблений українською компанією Ukrspecsystems. Він призначений для виконання розвідувальних завдань та коригування вогню артилерії. Його почали застосовувати з 2022 року.

Основні характеристики дрона SHARK

Оперативна дальність (дальність зв'язку) — до 80 км,

Максимальна швидкість — 130 км/год,

Крейсерська швидкість — 75 км/год,

Дальність польоту — 300 км,

Тривалість польоту — до 4 год,

Практична стеля — 3000 м,

Розмах крила — 3,4 м,

Довжина — 1,6 м,

Максимальна злітна вага — 12,5 кг.

Дрон оснащений оптико-електронним комплексом з роздільною здатністю Full HD, що забезпечує 30-кратне оптичне збільшення та додатковий цифровий зум. Запускають українську "Акулу" з катапульти.

Виробник наголошує — дрон SHARK має сучасний захист від засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Навіть при використанні РЕБів безпілотник продовжує працювати та виконувати завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав про модифікацію радянського розвідувального дрона "Стриж" після повномасштабного вторгнення. З нього зробили далекобійний дрон-камікадзе.