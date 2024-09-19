Один из прилетов между школой и детсадом: РФ ночью атаковала Украину дронами и КАБами, есть жертва и разрушения

Пострадали жилые дома

В ночь на четверг, 19 сентября, россияне снова атаковали Украину "шахедами" и КАБами (корректированные авиационные бомбы). Взрывы звучали в Харькове, Киевской области, где работала ПВО, и на Запорожье.

Харьков российская армия атаковала несколько раз за ночь. Первые взрывы в городе произошли вскоре после полуночи.

"По уточненным данным удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте "прилетов" пожар. Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов — выбиты стекла", — написал мэр Харькова Игорь Терехов. 0:40.

В 4:52 он сообщил о еще одном ударе по городу. Россияне атаковали Харьков тремя КАБами. Один из них ударил между школой и детсадом в Индустраильном районе.

"Второй прилет КАБ пришелся по депо в Салтовском районе города. Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается. Третий КАБ упал в пригороде", — сообщил Терехов.

Киевская область также была атакована россиянами. За прошедшую ночь противовоздушная оборона работала там дважды. Воздушную тревогу в регионе объявили около двух часов ночи, Киевская ОВА предупредила о движении вражеских беспилотников. Около четырех часов воздушную тревогу отменили, но через 20 минут объявили повторно, снова работала ПВО.

Также от вражеских ударов КАБами пострадал Запорожский район, проинформировал глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Погибла женщина, еще две получили ранения.

"Россияне по меньшей мере четыре раза ударили по Камышевской и Новоалександровской общинам. Взрывной волной и обломками повреждены частные дома и имущество", — написал он.

Как сообщал "Телеграф", руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предупредил, что российские войска, вероятно, готовят новый массированный удар по территории Украины. Оккупанты в очередной раз могут атаковать объекты гражданской инфраструктуры.