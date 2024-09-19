Один із прильотів між школою та дитсадком: РФ вночі атакувала Україну дронами і КАБами, є жертва і руйнування

Постраждали житлові будинки

У ніч на четвер, 19 вересня, росіяни знов атакували Україну "шахедами" та КАБами (кориговані авіаційні бомби). Вибухи лунали у Харкові, на Київщині, де працювала ППО, та на Запоріжжі.

Харків російська армія атакувала кілька разів за ніч. Перші вибухи у місті сталися невдовзі після опівночі.

"За уточненими даними удари прийшлися по лісосмузі Шевченківського району. Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці "прильотів" пожежа. Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів — вибиті шибки", — написав мер Харкова Ігор Терехов о 0:40.

О 4:52 він повідомив про ще один удар по місту. Росіяни атакували Харків трьома КАБами. Один з них влучив між школою та дитсадком в Індустраільному районі.

"Другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває. Третій КАБ впав у передмісті", — повідомив Терехов.

Київська область також була атакована росіянами. Протягом минулої ночі протиповітряна оборона працювала там двічі. Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько другої години ночі, Київська ОВА попередила про рух ворожих безпілотників. Близько четвертої години повітряну тривогу скасували, але за 20 хвилин оголосили повторно, знову працювала ППО.

Також від ворожих ударів КАБами постраждав Запорізький район, проінформував глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Загинула жінка, ще дві отримали поранення.

"Росіяни щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно", — написав він.

Як повідомляв "Телеграф", керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко попередив, що російські війська, ймовірно, готують новий масований удар по території України. Окупанти вкотре можуть атакувати об’єкти цивільної інфраструктури.