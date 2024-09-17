Новая тактика россиян? В Украине объявляли "странную" воздушную тревогу

Была угроза атаки БПЛА для западных регионов

В Украине 17 сентября с 12:00 была объявлена довольно "странная" воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников. Ведь угроза существовала для Львовской и Ивано-Франковской области, что вызывало у украинцев недоумение.

Как отмечали мониторы, тревога была объявлена только в двух областях по состоянию на 12:30.

В 13:05 объявлен отбой тревоги для всех областей, кроме Луганской и Крыма.

В 13:01 мониторы написали, что ракеты в воздушном пространстве Украины не фиксируются.

В 12:57 объявлен отбой тревоги для Львовской и Ивано-Франковской областей.

В 12:53 ВС отметили, что воздушная тревога во Львовской и Ивано-Франковской областях связана с возможной боевой работой по неустановленной воздушной цели.

В 12:50 мониторы сообщили о ракете в направлении Миргорода на Полтавщине и о взрывах в Сумах, где за несколько минут объявили тревогу.

В 12:38 мониторинговые каналы сообщили о том, что БПЛА во Львовской области не фиксируется. В то же время в Воздушных Силах подчеркнули, что угроза атаки дронов для западных областей остается до отбоя.

"БПЛА неустановленного типа на Львовщине", — говорится в сообщении.

Учитывая карту тревоги, возникают вопросы, почему тревога только на западе и как летят дроны, ведь под угрозой только две области.

В 12.30 объявили тревогу в Донецкой области.

"Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", — пишут Воздушные силы Украины.

В сети украинцы начали строить догадки, почему БПЛА угрожали только Львовской и Ивано-Франковской областям. Некоторые не могут понять, откуда же летели дроны, если тревогу не объявили на большей части Украины. Пользователи в шутку пишут, что дроны якобы были из Польши.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне нанесли массированный авиаудар по Сумам. В результате атаки возникли проблемы с электроснабжением.