Нова тактика росіян? В Україні оголошували "дивну" повітряну тривогу
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Була загроза атаки БПЛА для західних регіонів
В Україні 17 вересня з 12:00 було оголошено досить "дивну" повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Адже загроза існувала для Львівської та Івано-Франківської області, що викликало в українців подив.
Як зазначали монітори, тривога була оголошена тільки у двох областях станом на 12:30.
О 13:05 оголошено відбій тривоги для всіх областей, окрім Луганської та Криму.
О 13:01 монітори написали, що ракети в повітряному просторі України не фіксуються.
О 12:57 оголошено відбій тривоги для Львівської та Івано-Франківської областей.
О 12:53 ПС зазначили, що повітряна тривога у Львівській та Івано-Франківській областях пов'язана із можливою бойовою роботою по невстановленій повітряній цілі.
О 12:50 монітори повідомили про ракету в напрямку Миргороду на Полтавщині та вибухи у Сумах, де за кілька хвилин оголосили тривогу.
О 12:38 моніторингові канали повідомили про те, що БПЛА на Львівщину не фіксується. Водночас у Повітряних Силах наголосили, що загроза атаки дронів для західних областей залишається до відбою.
"БПЛА невстановленого типу на Львівщині", — йшлось у повідомлені.
З огляду на мапу тривоги, виникають питання, чому ж тривога тільки на заході та як летять дрони, що під загрозою лише дві області.
О 12:30 оголосили тривогу в Донецькій області.
"Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — пишуть Повітряні сили України.
У мережі українці почали будувати здогадки, чому БПЛА загрожували тільки Львівській та Івано-Франківській областям. Дехто не може зрозуміти, звідки ж летіли дрони, якщо тривогу не оголосили на більшій частині України. Користувачі жартома пишуть, що дрони нібито були з Польщі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни завдали масованого авіаудару по Сумах. Внаслідок атаки виникли проблеми з електрозабезпеченням.