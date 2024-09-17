Нова тактика росіян? В Україні оголошували "дивну" повітряну тривогу

Була загроза атаки БПЛА для західних регіонів

В Україні 17 вересня з 12:00 було оголошено досить "дивну" повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Адже загроза існувала для Львівської та Івано-Франківської області, що викликало в українців подив.

Як зазначали монітори, тривога була оголошена тільки у двох областях станом на 12:30.

О 13:05 оголошено відбій тривоги для всіх областей, окрім Луганської та Криму.

О 13:01 монітори написали, що ракети в повітряному просторі України не фіксуються.

О 12:57 оголошено відбій тривоги для Львівської та Івано-Франківської областей.

О 12:53 ПС зазначили, що повітряна тривога у Львівській та Івано-Франківській областях пов'язана із можливою бойовою роботою по невстановленій повітряній цілі.

О 12:50 монітори повідомили про ракету в напрямку Миргороду на Полтавщині та вибухи у Сумах, де за кілька хвилин оголосили тривогу.

О 12:38 моніторингові канали повідомили про те, що БПЛА на Львівщину не фіксується. Водночас у Повітряних Силах наголосили, що загроза атаки дронів для західних областей залишається до відбою.

"БПЛА невстановленого типу на Львівщині", — йшлось у повідомлені.

З огляду на мапу тривоги, виникають питання, чому ж тривога тільки на заході та як летять дрони, що під загрозою лише дві області.

О 12:30 оголосили тривогу в Донецькій області.

"Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — пишуть Повітряні сили України.

У мережі українці почали будувати здогадки, чому БПЛА загрожували тільки Львівській та Івано-Франківській областям. Дехто не може зрозуміти, звідки ж летіли дрони, якщо тривогу не оголосили на більшій частині України. Користувачі жартома пишуть, що дрони нібито були з Польщі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни завдали масованого авіаудару по Сумах. Внаслідок атаки виникли проблеми з електрозабезпеченням.