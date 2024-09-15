Власти замалчивают последствия: в РФ после ночной атаки БПЛА разгорелся масштабный пожар (фото)

БПЛА были зафиксированы над территориями семи областей РФ

В ночь на 15 сентября в России произошла очередная атака дронов. В Смоленской области после взрывов, как говорят местные, начался серьезный пожар, но власти об этом факте молчат.

В Министерстве обороны России заявили, что ночью средствами ПВО над рядом областей якобы были уничтожены 29 БПЛА. При этом упоминается и Смоленская область.

"Пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять – над Курской областью; четыре – над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей", — говорится в сообщении.

В свою очередь губернатор Смоленской области Василий Анохин также заявил об атаке дронов. По его словам, беспилотники якобы отбивали в Рославльском и Смоленском районах. Также он утверждает, что в результате падения на землю обломков, никто не пострадал и разрушений нет.

При этом в соцсетях уже появились видео, на которых показан пожар в Смоленской области. Местные говорят, что он начался сразу после взрывов этой ночью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 10 сентября десятки дронов атаковали Подмосковье. В аэропорту "Жуковский", в результате произошло возгорание. Очевидцы зафиксировали дым после якобы сбития беспилотника.