Влада замовчує наслідки: у РФ після нічної атаки БПЛА спалахнула масштабна пожежа (фото)

БПЛА було зафіксовано над територіями семи областей РФ

У ніч проти 15 вересня у Росії відбулася чергова атака дронів. У Смоленській області після вибухів, як кажуть місцеві, почалася серйозна пожежа, але влада про цей факт мовчить.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі засобами ППО над низкою областей нібито було знищено 29 БПЛА. При цьому згадується Смоленська область.

"П’ятнадцять збиті над територією Брянської області; п’ять – над Курською областю; чотири – над Смоленською областю; два – над Орловською областю та по одному – над територіями Білгородської, Калузької та Ростовської областей", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою губернатор Смоленської області Василь Анохін також заявив про атаку дронів. За його словами, безпілотники нібито відбивали у Рославльському та Смоленському районах. Також він стверджує, що внаслідок падіння на землю уламків ніхто не постраждав і руйнувань немає.

При цьому в соцмережах вже з’явилися відео, на яких показано пожежу у Смоленській області. Місцеві кажуть, що вона розпочалася одразу після вибухів цієї ночі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 10 вересня десятки дронів атакували Підмосков’я. В аеропорту "Жуковський" в результаті сталося загоряння. Очевидці зафіксували дим після нібито збиття безпілотника.