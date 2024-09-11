ИНТЕРПАЙП Виктора Пинчука передал 1000 дронов военным на Покровское и Торецкое направления.

Как сообщается на официальной Facebook-странице компании, на донецком направлении враг продвигается наиболее активно, поэтому и потери дронов-разведчиков выше, чем на других участках фронта.

"Враг имеет мощную систему радиоэлектронной борьбы на Донецком направлении, что приводит к постоянным потерям дронов разведчиков. Поэтому острейшая потребность наших подшефных боевых бригад именно в ночных и дневных мавиках. Стараемся максимально быстро закупать и передавать технику в Покровск, Константиновку и другие горячие точки ", – отмечает Людмила Новак, руководитель направления помощи военным ИНТЕРПАЙП.

С начала текущего года ИНТЕРПАЙП передал разным подразделениям ВСУ около 2000 fpv-дронов, 1000 дронов Mavic 3 и более 530 ночных дронов Mavic 3Т, а также дроны других типов, комплектующие и запчасти для беспилотников. Под системным патронатом компании 15 военных бригад на всех участках фронта.