Оборонные заводы под землей построить невозможно во время войны, уверен аналитик Жирохов

Для строительства нужна специальная программа

Вопрос подземного производства оружия в Украине до сих пор остается открытым. Однако это не ноу-хау, а вполне возможно, ведь на территории нашей страны раньше уже были похожие заводы.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный историк и военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, у Украины должны быть подземные военно-промышленные комплексы (ВПК).

"Подземные хранилища и подземное производство — это не такое уж и ноу-хау. В советское время все стратегические предприятия имели такие подземные хранилища и благодаря им сейчас Украина может производить некоторое оружие под землей", — говорит Жирохов.

Однако историк отмечает, что такие предприятия должны быть сосредоточены на западе страны. Где они будут более уместны и в меньшей доступности для обстрелов России.

"Это крайне необходимо, тем более что часть производств уже там (на западе Украины — Ред.) находится. Другой вопрос, за какие средства это будет происходить", — добавляет эксперт.

По его мнению, создание подземного ВПК должно происходить за государственные средства. То есть нужна специальная программа, которая также будет финансироваться и западными партнерами тоже.

"Но в условиях войны это невозможно. Тут больше идет речь о послевоенном восстановлении Украины. То есть, каждое военное предприятие будет иметь такие защищенные бункеры в подземном варианте", — добавляет Жирохов.

В то же время, его коллега Дмитрий Снегирев подчеркнул, что строить подземные ВПК нужно было еще вчера и ничто, кроме коррупции, по сути Украине пока не мешает это делать. Ведь после СССР наша страна уже имеет определенные подземные сооружения, и начинать создание патронных заводов с нуля не надо.

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