Україні потрібно підземне виробництво зброї: чи можливе воно зараз, відповідь експерта

Для будівництва потрібна спеціальна програма

Питання підземного виробництва зброї в Україні й досі залишається відкритим. Проте це не ноу-хау, а цілком можливо, адже на території нашої країни раніше вже були схожі заводи.

Про це "Телеграфу" розповів відомий історик та військовий експерт Михайло Жирохов. За його словами, Україна повинна мати підземні військово-промислові комплекси (ВПК).

"Підземні сховища і підземні виробництва – це не таке вже і ноу-хау. В радянські часи усі стратегічні підприємства мали такі підземні сховища і завдяки їм зараз Україна може виробляти деяку зброю під землею", — каже Жирохов.

Проте історик наголошує, що такі підприємства мають бути зосереджені на заході країни. Вони там будуть більш доречні та у меншій доступності для обстрілів Росії.

"Це вкрай необхідно, тим більше, що частина виробництв вже там (на заході України — Ред.) знаходиться. Інше питання, за які кошти це буде відбуватись", — додає експерт.

На його думку, створення підземного ВПК має відбуватись державним коштом. Тобто потрібна спеціальна програма, яка також фінансуватиметься і західними партнерами також.

"Але в умовах війни це неможливо. Це більше йдеться про післявоєнне відновлення України. Тобто кожне військове підприємство буде мати такі захищені бункери в підземному варіанті", — додає Жирохов.

Водночас його колега Дмитро Снєгирьов наголосив, що будувати підземні ВПК треба було ще вчора і ніщо, окрім корупції, по суті Україні наразі не заважає це робити. Адже після часів СРСР наша країна вже має певні підземні споруди, і починати створення патронних заводів з нуля не треба.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий експерт розповів, куди дістануть ракети Fath-36, які Росія отримала від Ірану.