Россия может напасть на Украину еще раз

В случае заморозки войны в Украине на Западе могут забыть о том, что она тут вообще есть. Это позволит России собрать новую армию и вторгнуться еще раз.

Об этом рассказал "Телеграфу" исполняющий обязанности командира ЗРВ 2-го батальона президентской бригады им. Богдана Хмельницкого рассказал в интервью: 18 пулевых ранений, рядом вот-вот взорвутся ракеты Stinger: Дмитрий Суходольский о войне и адаптации к гражданской жизни

По словам Суходольского, у него есть опасение, что в случае подписания новых "Минских договоренностей" Запад прекратит поддержку Украины и разве что завершат поставки оружия, которое уже было обещано.

При этом он отметил, что если в ближайшие пять лет глава Кремля Владимир Путин не умрет, то он сможет вновь собрать нужную армию, чтобы устроить новую резню в украинских городах.

"Тем, кто говорит "давайте договариваться", советую пообщаться с людьми с оккупированных территорий и теми, кто похоронил родных. Скажите тысячам украинских ветеранов, что все это зря, что не нужно было воевать, а нужно договариваться", — отметил он.

Напомним, западные страны до сих пор не в состоянии понять, какую конечную цель преследует Украина, захватив часть Курской области РФ. Аналитики опасаются, что, несмотря на желание Киева удержать эту территорию, Вооруженным силам Украина придется ее покинуть, если РФ начнет мощную контратаку.