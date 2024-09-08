"Поговоріть із тими, хто поховав рідних": ветеран жорстко звернувся до прихильників переговорів з РФ

Росія може напасти на Україну ще раз

У разі заморожування війни в Україні на Заході можуть забути, що вона тут взагалі є. Це дозволить Росії зібрати нову армію та вторгнутися ще раз.

Про це розповів "Телеграфу" виконувач обов’язків командира ЗРВ 2-го батальйону президентської бригади ім. Богдана Хмельницького розповів в інтерв’ю: 18 кульових поранень, поряд ось-ось вибухнуть ракети Stinger: Дмитро Суходольський про війну та адаптацію до громадянського життя

За словами Суходольського, він має побоювання, що у разі підписання нових "Мінських домовленостей" Захід припинить підтримку України і хіба що завершить постачання зброї, яка вже була обіцяна.

При цьому він зазначив, що якщо в найближчі п’ять років глава Кремля Володимир Путін не помре, то зможе знову зібрати потрібну армію, щоб влаштувати нову різанину в українських містах.

"Тим, хто каже "давайте домовлятися", раджу поспілкуватися з людьми з окупованих територій та тими, хто поховав рідних. Скажіть тисячам українських ветеранів, що все це дарма, що не треба було воювати, а потрібно домовлятись", — зазначив він.

Нагадаємо, західні країни досі не спроможні зрозуміти, яку кінцеву мету переслідує Україна, захопивши частину Курської області РФ. Аналітики побоюються, що, попри бажання Києва утримати цю територію, Збройним силам України доведеться залишити її, якщо РФ почне потужну контратаку.