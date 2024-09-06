"Переносим войну обратно в Россию": Зеленский озвучил неприятные новости для Путина

"Телеграф" рассказал, что имел в виду глава государства

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно строит укрытия для школ и подземные школы, чтобы украинские дети могли учиться в безопасности. Кроме этого, Украина перемещает украинские предприятия, чтобы экономика могла и дальше функционировать.

Об этом глава государства сказал на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, пишет Интерфакс. По его словам, Украина постепенно перенесет войну в Россию.

"Мы начнем производство оружия под землей, чтобы украинские солдаты могли защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются. И мы постепенно переносим эту войну обратно в Россию, чтобы Путин в конце концов почувствовал давление искать только одну вещь — мир", — подчеркнул Зеленский.

Путин по миру ищет ракеты, чтобы убивать украинцев

Кроме этого, по словам Зеленского, Путин ищет в худших режимах по всему миру больше ракет, чтобы иметь возможность продолжать убивать украинских детей, и пытается продолжать эту войну так долго, насколько возможно. Кстати, ранее мы уже рассказывали, что глава Кремля с Ираном подготовили новую партию вооружения для ударов по Украине.

"Путин ищет в худших режимах по всему миру больше ракет, чтобы иметь возможность продолжить убивать украинских детей. Мы пытаемся найти системы, чтобы защитить себя. Россия использует баллистические ракеты из Пхеньяна, ударные дроны из Тегерана и значительное количество денег из российской нефти, чтобы продолжать эту войну так долго, как возможно, и лишить нашу страну жизни", — сказал Зеленский в пятницу.

Каждую ночь и каждый день украинцы под угрозой ракет и беспилотников

Также украинский лидер подчеркнул, что угроза российских обстрелов остается почти ежедневно, поскольку в Украины до сих пор нет разрешения от партнеров на уничтожение российских военных аэродромов.

А систем ПВО, которые есть в Украине, недостаточно, чтобы защитить всю территорию страны. А также отразить каждую российскую воздушную атаку.

"Наши люди находятся под постоянной угрозой ударов российских ракет и беспилотников. Каждую ночь и каждый день. К счастью, мы имеем системы ПВО. В частности, благодаря Италии. Но этого недостаточно, чтобы обезопасить всю нашу территорию и отразить каждую российскую атаку", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что ценит все, что Италия делает для воплощения украинской Формулы мира и всех ее пунктов, необходимых миру в Украине. Участники форума после речи Зеленского провели его бурными аплодисментами.

Добавим, ранее "Телеграф" писал, что во время экономического форума были и заявления венгерского премьера Виктора Орбана, где он сделал очередное "миротворческое" заявление по Украине.