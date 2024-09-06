"Переносимо війну назад в Росію": Зеленський озвучив неприємні новини для Путіна

"Телеграф" розповів, що мав на увазі глава держави

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна щодня будує укриття для шкіл і підземні школи, щоб українські діти могли навчатися в безпеці. Крім цього, Україна переміщує українські підприємства, щоб економіка могла й далі функціонувати.

Про це глава держави сказав на міжнародному економічному форумі "Амброзетті" в Італії, пише Інтерфакс. За його словами, Україна поступово перенесе війну у Росію.

"Ми почнемо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримується. І ми поступово переносимо цю війну назад у Росію, щоб Путін врешті-решт відчув тиск шукати лише однієї речі — миру", — наголосив Зеленський.

Путін по світу шукає ракети, щоб вбивати українців

Окрім цього, за словами Зеленського, Путін шукає в найгірших режимах по всьому світі більше ракет, щоб мати змогу й далі вбивати українських дітей, і намагається продовжувати цю війну так довго, наскільки можливо. До речі, раніше ми вже розповідали, що глава Кремля з Іраном підготували нову партію озброєння для ударів по Україні.

"Путін шукає в найгірших режимах по всьому світі більше ракет, щоб мати можливість продовжити вбивати українських дітей. Ми намагаємося знайти системи, щоб захистити себе. Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяна, ударні дрони з Тегерана і значну кількість грошей з російської нафти, щоб продовжувати цю війну так довго, як можливо, і позбавити нашу країну життя", — сказав Зеленський у п'ятницю.

Щоночі та щодня українці під загрозою ракет і безпілотників

Також український лідер наголосив, що загроза російських обстрілів залишається майже щоденною, оскільки Україна досі не має дозволу від партнерів на знищення російських військових аеродромів.

А систем ППО, які є в Україні, недостатньо, щоб захистити всю територію країни. А також відбити кожну російську повітряну атаку.

"Наші люди перебувають під постійною загрозою ударів російських ракет і безпілотників. Щоночі й щодня. На щастя, ми маємо системи ППО. Зокрема завдяки Італії. Але цього недостатньо, щоб убезпечити всю нашу територію і відбити кожну російську атаку", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що цінує все, що Італія робить для втілення української Формули миру та всіх її пунктів, необхідних для миру в Україні. Учасники форуму після промови Зеленського провели його бурхливими оплесками.

Додамо, раніше "Телеграф" писав, що під час економічного форуму були й заяви угорського прем'єра Віктора Орбана, де він зробив чергову "миротворчу" заяву щодо України.