"Шутки кончились": в ВСУ отреагировали на нападение на ТЦК в Луцке

Злоумышленников уже ищут

В ВСУ жестко отреагировали на нападение на пост с военнослужащими возле ТЦК в Луцке. Там предупредили, что в случае повторения ситуации будут открывать огонь на поражение.

Информация подобного содержания была обнародована пресс-службой Оперативного командования "Запад" в Facebook. Там напомнили, что ТЦК является режимным объектом и в случае угрозы для жизни, военнослужащие будут открывать огонь в ответ.

В ВСУ говорят, что виновных в этом происшествии привлекут к ответственности согласно нормам законодательства. Их уже ищут правоохранители.

"Личный состав всех ТЦК проинформирован, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки кончились. Хотели по закону? Будет все по закону", — говорится в сообщении.

В ОК "Запад" напомнили, что нападение произошло в ночь на 27 августа, когда неизвестный открыл огонь по военнослужащим, которые пребывали на посту. В следствие нападения был ранен старший солдат, его доставили в госпиталь. Военнослужащие открыли огонь в ответ, но злоумышленнику удалось скрыться.

"Военнослужащие, находившиеся вчера на посту охраны, — это военные с боевым опытом, которых после ранений перевели на службу в Луцкий ТЦК. Все они — местные, героически ушедшие защищать нашу землю с самого начала российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл", — добавили в командовании.

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