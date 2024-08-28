"Жарти скінчилися": у ЗСУ відреагували на напад на ТЦК у Луцьку

Зловмисників уже шукають

У ЗСУ жорстко відреагували на напад на пост із військовослужбовцями біля ТЦК у Луцьку. Там попередили, що у разі повторення ситуації відкриватимуть вогонь на ураження.

Інформація такого змісту була оприлюднена пресслужбою Оперативного командування "Захід" у Facebook. Там нагадали, що ТЦК є режимним об’єктом і у разі загрози життю військовослужбовці відкриватимуть вогонь у відповідь.

У ЗСУ кажуть, що винних у цій події притягнуть до відповідальності згідно з нормами законодавства. Їх уже шукають правоохоронці.

"Особовий склад усіх ТЦК поінформований, що у разі загрози життю слід відкривати вогонь на поразку. Жарти скінчилися. Хотіли по закону? Буде все по закону", — йдеться у повідомленні.

У ОК "Захід" нагадали, що напад стався в ніч проти 27 серпня, коли невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які перебували на посту. Внаслідок нападу було поранено старшого солдата, його доправили до шпиталю. Військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь, але зловмисникові вдалося втекти.

"Військовослужбовці, які перебували вчора на посту охорони, — це військові з бойовим досвідом, яких після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК. Усі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю від початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу у тил", — додали в командуванні.

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