У Луцьку чоловік розстріляв пост з військовими ТЦК: деталі інциденту

Військового забрали у лікарню

У Луцьку сталася надзвичайна подія — у ніч на 27 серпня 2024 року невідомий чоловік здійснив збройний напад на пост, де несли службу військовослужбовці територіального центру комплектування. Інцидент призвів до перестрілки та поранення одного з військових.

За інформацією пресслужби поліції Волинської області, розпочато кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Згідно з попередніми даними, нападник відкрив вогонь по військовослужбовцях, які охороняли об'єкт в обласному центрі. У відповідь на агресію військові були змушені застосувати зброю. Внаслідок перестрілки один з військовослужбовців отримав поранення та був терміново доставлений до лікарні. Стан його здоров'я наразі не розголошується.

Після "обміну" вогнем зловмисник зник з місця події. Для його затримання правоохоронні органи ввели в дію спеціальну поліцейську операцію. На момент публікації матеріалу пошуки нападника тривають.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у Росії військовий відкрив стрілянину та вбив своїх "товаришів". Сталось це у прикордонній до України Бєлгородській області.