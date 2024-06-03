У Донецьку бойовик "ДНР" відкрив стрілянину у дворі багатоповерхівки: загинули та поранені мирні жителі (фото)

Стрілка вже затримали

Терорист так званої "ДНР" розстріляв кількох людей у Донецьку. Його образили на вулиці.

Про це повідомляє видання ASTRA. За його даними, інцидент стався 2 червня у тимчасово окупованому Донецьку. Тоді у дворі житлового багатоквартирного будинку на вулиці Роздольній 41-річний уродженець Донецька Роман Бурлаченко, який служить окупантам у ролі командира взводу забезпечення в/ч 34482, відкрив стрілянину з пістолета Макарова.

Внаслідок стрілянини на місці загинули місцевий житель Олексій Смірнов та ще один окупант Сергій Лещенко.

Сергій Лещенко

Також було поранено — родичку вбитого військовослужбовця Ганну Лещенко та місцевого жителя Владислава Крищука.

Владислав Крищук

Наразі окупанта, який відкрив стрілянину, затримали. За попередніми даними, Роман Бурлаченко почав стріляти через те, що його хтось образив його на вулиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Маріуполем "кадировці" влаштували стрілянину.