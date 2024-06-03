В Донецке боевик "ДНР" открыл стрельбу во дворе многоэтажки: погибли и ранены мирные жители (фото)

Стрелка уже задержали

Террорист так называемой "ДНР" расстрелял несколько человек в Донецке. Он обиделся на оскорбления на улице.

Об этом сообщает российское издание ASTRA. По его данным, инцидент произошел 2 июня во временно оккупированном Донецке. Тогда во дворе жилого многоквартирного дома на улице Раздольной 41-летний уроженец Донецка Роман Бурлаченко, который служит оккупантам в роли командир взвода обеспечения в/ч 34482, открыл стрельбу из пистолета Макарова.

В результате стрельбы на месте погибли местный житель Алексей Смирнов и еще один оккупант Сергей Лещенко.

Сергей Лещенко

Также были ранены — родственница убитого военнослужащего Анна Лещенко и местный житель Владислав Крищук.

Владислав Крищук

В настоящий момент оккупанта, открывшего стрельбу, задержали. По предварительным данным, Роман Бурлаченко начал стрелять из-за того, что кто-то оскорбил его на улице.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Мариуполем "кадыровцы" устроили стрельбу.