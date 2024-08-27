В Луцке мужчина расстрелял пост с военными ТЦК: детали инцидента

Военного забрали в больницу

В Луцке произошло чрезвычайное событие – в ночь на 27 августа 2024 года неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на пост, где несли службу военнослужащие территориального центра комплектования. Инцидент привел к перестрелке и ранению одного из военных.

По информации прессслужбы полиции Волынской области, возбуждено уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Согласно предварительным данным, нападающий открыл огонь по военнослужащим, охранявшим объект в областном центре. В ответ военные были обязаны применить орудие. В результате перестрелки один из военнослужащих получил ранения и был срочно доставлен в больницу. Состояние его здоровья пока не разглашается.

После "обмена" огнем злоумышленник скрылся с места происшествия. Для его задержания правоохранительные органы ввели в действие специальную полицейскую операцию. На момент публикации материала поиски нападающего продолжаются.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в России военный открыл стрельбу и убил своих "товарищей". Произошло это в приграничной Украине Белгородской области.