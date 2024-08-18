Как предателей Украины будут лишать государственных наград: Стефанчук рассказал подробности

Специальная комиссия, которая будет определять необходимость лишения предателей государственных наград, будет работать по каждому факту

Предатели Украины и коллаборанты в ближайшее время будут лишены всех почетных званий и государственных наград, которые они получили от Украины. Для этого в Украине создадут специальную комиссию, которая будет принимать решение о необходимости лишить наград того или иного лица.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью телеканалу канала "Мы — Украина" 17 августа. По его словам, лишать наград будут в случае вынесения против лица судебного решения, доказывающего совершение соответствующего преступления.

"Это будет четкая, понятная процедура. Но тот факт, что видя уже, сколько у нас есть предавших Украину лиц, которые уехали, но при этом остаются носителями высших государственных наград, он непременно заставляет реагировать и президента, и Верховную Раду. И этот законопроект выписан, мне кажется, тоже очень понятно, и имплементирует у себя основные положения по лишению государственных наград, начиная от Героя Украины, там разных заслуженных званий, в частности, разные там Медведчуки, Табачники и так далее, до сих пор имеют целый ряд наград в Украине. Я уже молчу о разных заслуженных и народных артистах, и всех других, которые тоже…", – сказал он.

Стефанчук отметил, что специальная комиссия, которая будет определять необходимость лишения предателей государственных наград, будет работать по каждому факту. Также он выразил убеждение, что награды будут лишены многие персонажи.

"Если подытожить, я не знаю, но я думаю, что для этого будет специальная комиссия, которая точно вычислит, потому что там нужно установить состав преступления, что они совершили это преступление против Украины, что они осуществляли коллаборантскую деятельность или являются предателями Украины. На основании этого лежит соответствующее судебное решение и на основании этого лицо лишается… Это очень важный акт справедливости для всего украинского народа", – резюмировал он.

Как писал "Телеграф", большое количество предателей Украины, которые перешли на сторону российских террористов или еще до войны работали в интересах России, до сих пор имеют государственные награды. Среди них – Александр Ефремов, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук и другие; заработанных во время работы в Украине орденов и медалей их никто так и не лишил.

До сих пор ходят с украинскими орденами предатель, экс-премьер Украины Николай Азаров (орден Ярослава Мудрого и другие), экс-министр образования и коллаборант Дмитрий Табачник (орден Богдана Хмельницкого). Также государственные награды остались у гауляйтера временно оккупированной территории Запорожской области Евгения Балицкого, гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо и Олега Царева.