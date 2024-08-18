Як зрадників України будуть позбавляти державних нагород: Стефанчук розповів подробиці

Спеціальна комісія, яка буде визначати необхідність позбавлення зрадників державних нагород, буде працювати по кожному факту

Зрадники України та колаборанти найближчим часом будуть позбавлені усіх почесних звань та державних нагород, які вони отримали від України. Для цього в Україні створять спеціальну комісію, яка буде приймати рішення про необхідність позбавити нагород ту або іншу особу.

Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу каналу "Ми — Україна" 17 серпня. За його словами, позбавляти нагород будуть у випадку винесення проти особи судового рішення, яке доводить скоєння відповідного злочину.

"Це буде чітка, зрозуміла процедура. Але той факт, що бачачи вже, скільки у нас є осіб, які зрадили Україну, виїхали, але при цьому залишаються носіями вищих державних нагород, він неодмінно змушує реагувати та президента, і Верховну Раду. І цей законопроєкт виписаний, мені здається, також дуже зрозуміло, і імплементує в себе основні положення щодо позбавлення державних нагород, починаючи від Героя України, там різних заслужених звань, зокрема різні там Медведчуки, Табачники й так далі, дотепер мають цілу низку нагород в Україні. Я вже мовчу про різних заслужених і народних артистів, і всіх інших, які також…", – сказав він.

Стефанчук зазначив, що спеціальна комісія, яка буде визначати необхідність позбавлення зрадників державних нагород, буде працювати по кожному факту. Також він висловив переконання, що нагород будуть позбавлені багато персонажів.

"Якщо підсумувати, я не знаю, але я думаю, що для цього буде спеціальна комісія, яка точно вичислить, тому що там потрібно встановити склад злочину, що вони вчинили цей злочин проти України, що вони здійснювали колаборантську діяльність чи є зрадниками України. На підставі цього лежить відповідне судове рішення і на підставі цього особа позбавляється… Це дуже важливий акт справедливості для всього українського народу", – резюмував він.

Як писав "Телеграф", велика кількість зрадників України, які перейшли на бік російських терористів або ще до війни працювали в інтересах рф, досі мають державні нагороди. Серед них – Олександр Єфремов, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук та інші; зароблених під час роботи в Україні орденів та медалей їх так ніхто і не позбавив.

Досі ходять з українськими орденами зрадник, експрем'єр України Микола Азаров (орден Ярослава Мудрого та інші), ексміністр освіти та колаборант Дмитро Табачник (орден Богдана Хмельницького). Також державні нагороди залишилися в гауляйтера тимчасово окупованої території Запорізької області Євгена Балицького, в гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо та Олега Царьова.