Россияне могли запустить ракеты по Украине: в воздухе бомбардировщики Ту-95 (обновляется)

Официального подтверждения от Воздушных сил пока нет

Российские оккупанты, похоже, готовятся устроить очередной ракетный удар по Украине. Предварительно в 02:15 ночи 18 августа три российских бомбардировщика Ту-95МС в районе Саратовской области РФ могли совершить пусковые маневры и запустить ракеты Х-101.

Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы. Официального подтверждения от Воздушных сил пока нет.

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03:45 До шести бортов Ту-95МС маневрируют в районе Каспия, пуски не фиксировались.

03:05 Пуски могли быть имитационными, информации о крылатых ракетах в украинском воздушном пространстве нет. Три Ту-95МС маневрируют в устье реки Волга у Каспия.

02:50 Поступила информация о взлете самолета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", он может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал".

02:20 Предварительно, три Ту-95МС совершили пусковые маневры и двигаются в сторону Каспия.

Как уже писал "Телеграф", Россия, скорее всего, лихорадочно готовит мощный ракетный удар по Украине, чтобы отомстить за успехи украинской армии в Курской области. После начала операции ВСУ в Курщине российский режим столкнулся с угрозой того, что можно назвать "потерей лица" – и хочет восстановить свою "репутацию".