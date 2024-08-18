Росіяни могли запустити ракети по Україні: у повітрі бомбардувальники Ту-95 (оновлюється)

Офіційного підтвердження від Повітряних сил поки що немає

Російські окупанти, схоже, готуються влаштувати черговий ракетний удар по Україні. Попередньо у 02:15 ночі 18 серпня три російські бомбардувальники Ту-95МС в районі Саратовської області РФ могли здійснити пускові маневри та запустити ракети Х-101.

Про це повідомили українські моніторингові канали. Офіційного підтвердження від Повітряних сил поки що немає.

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03:05 Пуски могли бути імітаційними, інформації про крилаті ракети в українському повітряному просторі немає. Три Ту-95МС маневрують у гирлі реки Волга біля Каспію.

02:50 Надійшла інформація про зліт літака МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", він може нести аеробалістичну ракету "Кинджал".

02:20 Попередньо, три Ту-95МС здійснили пускові маневри та рухаються у бік Каспію.

Як вже писав "Телеграф", Росія, скоріше за все, гарячково готує потужний ракетний удар по Україні, щоб помститися за успіхи української армії в Курській області. Після початку операції ЗСУ на Курщині російський режим зіткнувся з загрозою того, що можна назвати "втратою обличчя" – та хоче відновити свою "репутацію".