"Украина способна победить в войне": генерал бундесвера сказал, что на это указывает

Украина может проявлять инициативу, добиваться успехов и причинить России существенную боль

Наступательная операция в Курской области показывает, что у украинских воинов спустя два с половиной года полномасштабной войны есть стремление добиваться успехов на фронте. Их воля и способности говорят о том, что у них есть все, чтобы добиться успеха и выиграть войну против России. Однако украинцы вряд ли считают, что война может завершиться в 2024 году.

Об этом генерал-майор вооруженных сил Германии Кристиан Фройдинг сказал в подкасте бундесвера Nachgefragt. Он уверен, что Украина, конечно же, сможет победить.

"На примере нынешней наступательной операции ВСУ в Курской области мы видим, что Украина может проявлять инициативу, добиваться успехов и причинить России существенную боль. Думаю, это хороший индикатор того, что украинские войска по-прежнему имеют волю и способности, чтобы добиться успеха в войне и выиграть ее", — высказал свое мнение Фройдинг.

Он добавил, что украинцы сами должны определить, что будет подразумевать понятие "победа".

"Ясно, что политическая цель Украины состоит в восстановлении территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах 1991 года. По моей оценке, украинцы не думают, что это будет достигнуто до конца 2024 года. Но целью должно быть то, чтобы они имели военные возможности добиться своей цели в течение времени", — уточнил Фройдинг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сделал тревожный прогноз по войне. По его мнению, Украина сейчас не движется к победе.