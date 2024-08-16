"Україна здатна перемогти у війні": генерал бундесверу сказав, що на це вказує

Україна може проявляти ініціативу, досягати успіхів і завдати Росії суттєвого болю

Наступальна операція в Курській області показує, що в українських воїнів через два з половиною роки повномасштабної війни є прагнення досягати успіхів на фронті. Їхня воля і здібності говорять про те, що у них є все, щоб досягти успіху і виграти війну проти Росії. Проте українці навряд чи вважають, що війна може завершитися 2024 року.

Про це генерал-майор збройних сил Німеччини Крістіан Фройдінг сказав у підкасті бундесверу Nachgefragt. Він упевнений, що Україна, звісно ж, зможе перемогти.

"На прикладі нинішньої наступальної операції ЗСУ в Курській області ми бачимо, що Україна може проявляти ініціативу, досягати успіхів і завдати Росії суттєвого болю. Думаю, це хороший індикатор того, що українські війська, як і раніше, мають волю і здібності, щоб досягти успіху у війні і виграти її", — висловив свою думку Фройдінг.

Він додав, що українці самі повинні визначити, що означатиме поняття "перемога".

"Зрозуміло, що політична мета України полягає у відновленні територіальної цілісності та суверенітету у міжнародно визнаних кордонах 1991 року. За моєю оцінкою, українці не думають, що це буде досягнуто до кінця 2024 року. Але метою має бути те, щоб вони мали військові можливості досягти своєї мети протягом часу", — уточнив Фройдінг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут зробив тривожний прогноз щодо війни. На його думку, Україна зараз не рухається до перемоги.