Ми не рухаємося до перемоги? Чмут дав тривожний прогноз і назвав проблеми (відео)

Політики не були готові приймати непопулярні, але потрібні рішення

Наразі Україна не рухається до перемоги у війни проти Росії. Це відбувається з ряду причин.

Про це в інтерв'ю на Youtub-каналі Pressing заявив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Відповідаючи на запитання автора каналу Сергія Пейчева, чи рухається наразі Україна до перемоги, він відповів: "Ні".

"Я сподіваюся, не до поразки, але точно не до перемоги. На жаль", — заявив Чмут.

За словами Чмута, причинами такого становища, зокрема, стали: провалена інформаційна політика навесні 2022-го року, і як результат провал мобілізації, втома, виснаження суспільства, активне російське посилення ІПСО, підігравання, гіперболізація проблем, які є всюди та завжди, погані кадрові рішення, відсутність політичної готовності приймати непопулярні, але потрібні рішення на різних рівнях – від дрібних чиновників до дуже поважних людей.

Він наголосив, що всі перелічені фактори, помножені на три роки великої війни та на 10 років просто війни, "дорівнюють тому, що ми зараз маємо, а маємо ми доволі складну і сумну ситуацію". Водночас Чмут погодився з думкою ведучого, що наразі Україна рухається до замороження війни. "Так виглядає. Я не знаю", — сказав він.

Варто зазначити, що це інтерв'ю було записане ще до подій у Курській області Росії. З 6 серпня там триває операція Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" журналіст Віталій Портников розповів, чи стане провал у Курську початком падіння режиму Путіна.