Мы не двигаемся к победе? Чмут дал тревожный прогноз и назвал проблемы (видео)

Политики не были готовы принимать непопулярные, но нужные решения

Пока Украина не движется к победе в войне против России. Это происходит по ряду причин.

Об этом в интервью на Youtub-канале Pressing заявил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Отвечая на вопрос автора канала Сергея Пейчева, движется ли Украина к победе, он ответил: "Нет".

"Я надеюсь, не к поражению, но точно не к победк. К сожалению", — заявил Чмут.

По словам Чмута, причинами такого положения, в частности, стали: проваленная информационная политика весной 2022-го года, и как результат провал мобилизации, усталость, истощение общества, активное российское усиление ИПСО, подыгрывание, гиперболизация проблем, которые есть везде и всегда, плохие кадровые решения, отсутствие политической готовности принимать непопулярные, но нужные решения на разных уровнях – от мелких чиновников до очень уважаемых людей.

Он отметил, что все перечисленные факторы, умноженные на три года великой войны и на 10 лет просто войны, "равны тому, что мы сейчас имеем, а имеем достаточно сложную и печальную ситуацию". В то же время Чмут согласился с мнением ведущего, что сейчас Украина движется к заморозке войны. "Так выглядит. Я не знаю", — сказал он.

Следует отметить, что это интервью было записано еще до событий в Курской области России. С 6 августа там идет операция Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" журналист Виталий Портников рассказал, станет ли провал в Курске началом падения режима Путина.