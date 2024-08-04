Российские песни на фоне прилета ракет: волонтер высказался про пропасть между военными и гражданскими

Волонтер рассказал о том, как воспринимают войну на фронте и в тылу

В Украине растет пропасть между военными и гражданским населением из городов с разной интенсивностью обстрелов. Например, показательный случай произошел в Киеве, где перед массированным обстрелом 10 июля молодежь на улице танцевала под российскую музыку.

Об этом рассказал соучредитель и руководитель волонтерской организации "Интернациональный легион помощи" Алексей Масло в интервью "Телеграфу": "Власти области предлагали коридор эвакуации, который обстреливают": волонтер о спасении гражданских и преступлениях россиян

"Мне сложно вести дискуссию с людьми из Киева по поводу того, что они "не чувствуют" войну. "Мы донатим, наши знакомые воюют и вот у нас прилеты, а вот сирены". Мне сложно вести дискуссию, так как мне есть с чем сравнить", — сказал он.

По его словам, он находился в куда более обстреливаемых районах. Он напомнил, что атака на Киев, породила волну заявлений от лидеров мнений, которые начали подыгрывать российской пропаганде и предлагать сдаться, однако отметил, что такие же прилеты каждый день убивают украинцев.

"Но лишь когда ты увидел это собственными глазами, у тебя что-то начинает внутри происходить. Но если вы хотите это увидеть на собственные глаза, то съездите в Краматорск или в Харьков на недельку. Тогда вы будете видеть это чаще", — говорит он.

Как сообщалось ранее, российская ракетная атака на Киев произошло 10 июля и унесла жизни 33 человек, а еще более 120 получили травмы разной степени тяжести. Среди погибших 5 детей. Во время обстрела была разрушена детская клиника "Охматдет", где погибло двое взрослых.