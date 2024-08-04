Російські пісні на тлі прильоту ракет: волонтер висловився про прірву між військовими та цивільними

Волонтер розповів про те, як сприймають війну на фронті та в тилу.

В Україні зростає прірва між військовими та цивільним населенням із міст з різною інтенсивністю обстрілів. Наприклад, показовий випадок стався у Києві, де перед масованим обстрілом 10 липня молодь на вулиці танцювала під російську музику.

Про це розповів співзасновник та керівник волонтерської організації "Інтернаціональний легіон допомоги" Олексій Масло в інтерв’ю "Телеграфу": "Влада області пропонувала коридор евакуації, який обстрілюється": волонтер про порятунок цивільних та злочини росіян

"Мені складно вести дискусію з людьми з Києва з приводу того, що вони "не відчувають" війну. "Ми донатимо, наші знайомі воюють і ось у нас прильоти, а ось сирени". Мені складно вести дискусію, тому що мені є з чим порівняти", — сказав він.

За його словами, він знаходився в куди більш обстрілюваних районах. Він нагадав, що атака на Київ, породила хвилю заяв від лідерів думок, які почали підігравати російській пропаганді та пропонувати здатися, проте зазначив, що такі ж прильоти щодня вбивають українців.

"Але лише коли ти побачив це на власні очі, у тебе щось починає всередині відбуватися. Але якщо ви хочете це побачити на власні очі, то з’їздіть до Краматорська або Харкова на тиждень. Тоді ви бачитимете це частіше", — каже він. .

Як повідомлялося раніше, російська ракетна атака на Київ сталася 10 липня і забрала життя 33 людей, а ще понад 120 отримали травми різного ступеня важкості. Серед загиблих 5 дітей. Під час обстрілу було зруйновано дитячу клініку "Охматдит", де загинуло двоє дорослих.