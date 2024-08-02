Бронемашина с защитой от дронов: чем еще отличается "Новатор-2" от предшественника (видео)

Количество мест увеличилось вдвое

Украинские бронеавтомобили "Новатор-2" оборудуют защитой от FPV-дронов, в том числе технологиями компании Kvertus. Уже провели испытания по AD KRAKEN COUNTER FPV F3 M50 от Kvertus.

Об этом пишет "Дифэнс экспресс". Первые машины с технологией РЭБ показали в июле. Работа над проектом интеграции различных вариантов РЭБ на бронеавтомобили продолжается. "Новатор-2" — усовершенствованная бронемашина, которая уже поставляется в Нацгвардию. Перед тем как пойти в серийное производство, испытания продолжались почти год.

Машина "Новатор-2" усовершенствована, согласно боевым потребностям, предварительная версия. Она имеет 10 мест, однако от предыдущей пятиместной версии длиннее всего на 10 см.

Обновление получила кузовная часть – ее бронировали, внутри – дополнительные кресла противоминной конструкции. В задней части есть люк для эвакуации или ведения огня. Вес машины соответственно вырос почти на 2 тонны до 9,6 тонн.

Грузоподъемность также выросла почти вдвое до 3340 кг. Защита от взрывов – на прежнем уровне, для обороны можно установить платформу с боевым модулем.

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