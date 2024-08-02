Бронемашина із захистом від дронів: чим ще відрізняється "Новатор-2" від попередника (відео)

Кількість місць збільшили вдвічі

Українські бронеавтомобілі "Новатор-2" обладнують захистом від FPV-дронів, зокрема технологіями компанії Kvertus. Вже провели випробування з AD KRAKEN COUNTER FPV F3 M50 від Kvertus.

Про це пише "Діфенс експрес". Зазначається, що перши машини із технологією РЕБ показали в липні. Робота над проєктом інтеграції різноманітних варіантів РЕБ на бронеавтомобілі триває. "Новатор-2" — вдосконалена бронемашина, яка вже поставляється в Нацгвардію. Перед тим, як піти в серійне виробництво, випробування тривали майже рік.

Машина "Новатор-2" удосконалена, відповідно до бойових потреб, попередня версія. Вона має 10 місць, проте від попередньої п’ятимісної версії довша усього на 10 см.

Оновлення отримала кузовна частина — її бронювали, всередині — додаткові крісла протимінної конструкції. В задній частині є люк, для евакуації чи ведення вогню. Вага машини відповідно зросла на майже 2 тонни до 9,6 тонн.

Вантажність також виросла майже вдвічі до 3340 кг. Захист від вибухів — на попередньому рівні, для оборони можна встановити платформу з бойовим модулем.

Раніше "Телеграф" розповідав про модернізацію БМП-2. На неї встановили керований бойовий модуль "Парус".