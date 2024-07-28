"Это не место напоминать о пленных": охранник ЦУМа попал в скандал с активистами (видео)

Охраннику не понравилось, что посетители пришли с плакатами в поддержку военнопленных

В Киеве после акции Free AZOV, участники которой требовали освободить военнопленных защитников Мариуполя и почтили память погибших во время теракта в Еленовке, произошел скандал в ЦУМе. Охранник ЦУМа пытался выгнать из заведения девушек с плакатами в поддержку освобождения пленных.

Об этом сообщил волонтер Денис Кошельник. По его словам, после акции девушки, постоянно участвующие в мероприятиях про напоминание о военнопленных, зашли выпить кофе в ЦУМ, с ними был военный.

После того как они сели в фудкорте на шестом этаже ЦУМа, к ним подошел охранник. Мужчина сразу же заявил "Картоночка у вас очень занятная", имея в виду таблички и плакаты, которые участники акции возложили возле себя. После того как ему объяснили, зачем нужны плакаты – охранник начал выгонять девушек из фудкорта.

"Их таблички с призывом об освобождении наших защитников из вражеского плена лежали рядом с ними и привлекли внимание охранника, который начал им грубить и выгонять из фудкорта, расположенного на 6-м этаже ЦУМа", — написал Кошельник.

Охранник при этом ссылался на якобы правила заведения и "коллективное решение руководства". Также он открыто заявил, что акции с требованиями освободить военнопленных не имеют смысла — мол, "Ваши напоминания людям никак не помогут".

Кстати, руководство ЦУМа не оценило действий своего охранника. В посте ЦУМ сообщил, что мужчину после служебного расследования уволили.

"Команда ЦУМ Киев глубоко шокирована случившимся. И не разделяет частное мнение сотрудника службы безопасности. Не существует никаких правил, запрещающих посетителям право на свободу слова. Мы считаем действия сотрудника службы безопасности универмага абсолютно недопустимыми. После служебного расследования данный сотрудник больше не работает в ЦУМ Киев", – говорится в сообщении.

Мероприятия памяти второй годовщины теракта прошли 28 июля 2024 года в разных городах Украины. В частности, в Киеве акция FreeAzov собрала много людей. Среди них были и медийные азовцы, такие как Давид Химик. На этой акции также открыли выставку "ЕЛЕНОВКА: квинтэссенция жестокости". Там собрали историю теракта в колонии.

В Днепре небезразличные украинцы вышли на Европейскую площадь. С плакатами в руках они напоминают об ужасном преступлении россиян, которое они совершили два года назад.