"Це не місце нагадувати про полонених": охоронець ЦУМа потрапив в скандал з активістами (відео)

Охоронцю не сподобалося, що відвідувачі прийшли з плакатами на підтримку військовополонених

У Києві після акції Free AZOV, учасники якої вимагали звільнити військовополонених захисників Маріуполя та вшанували пам'ять загиблих під час теракту в Оленівці, стався скандал у ЦУМі. Охоронник ЦУМа намагався вигнати з закладу дівчат з плакатами на підтримку звільнення полонених.

Про це повідомив волонтер Денис Кошельник. За його словами, після акції дівчата, які постійно беруть участь у заходах щодо нагадування про військовополонених, зайшли випити кави до ЦУМу, з ними був військовий.

Після того, як вони сіли у фудкорті на шостому поверсі ЦУМу, до них підійшов охоронець. Чоловік відразу ж заявив "Картоночка у вас дуже зайнятна", маючи на увазі таблички та плакати, які учасники акції поклали біля себе. Після того, як йому пояснили, навіщо потрібні плакати – охоронець почав виганяти дівчат з фудкорту.

"Їх таблички із закликом про звільнення наших захисників з ворожого полону лежали поряд з ними та привернули увагу охоронця, який почав їм грубити та виганяти із фудкорту, що розташований на 6-му поверсі ЦУМа", — написав Кошельник.

Охоронець при цьому посилався на нібито правила закладу та "колективне рішення керівництва. Також він відкрито заявив, що акції з вимогами звільнити військовополонених не мають сенсу – мовляв, "Ваші нагадування людям ніяк не допоможуть".

Доречі, керівництво ЦУМу не оцінило дій свого охоронця. У пості ЦУМ повідомив, що чоловіка після службового розслідування звільнили.

"Команда ЦУМ Київ глибоко шокована тим, що трапилось. І не розділяє приватну думку співробітника служби безпеки. Не існує жодних правил, які забороняють відвідувачам право на свободу слова. Ми вважаємо дії співробітника служби безпеки універмагу абсолютно неприпустимими. Після службового розслідування даний співробітник більше не працює в ЦУМ Київ", – сказано у повідомленні.

Заходи вшанування пам’яті до другої річниці теракту пройшли 28 липня 2024 року у різних містах України. Зокрема, у Києві акція FreeAzov зібрала багато людей. Серед них були й медійні "азовці", такі як Давід "Хімік". На цій акції також відкрили виставку "ОЛЕНІВКА: квінтесенція жорстокості". Там зібрали історію теракту у колонії.

У Дніпрі небайдужі українці вийшли на Європейську площу. З плакатами в руках вони нагадують про жахливий злочин росіян, який вони вчинили два роки тому.